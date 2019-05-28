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28.05.2019, 11:26

Во Львове неизвестные подожгли отделение одного из банков

Во Львове неизвестные подожгли отделение одного из банков - Фото
Фото: lv.npu.gov.ua

В результате инцидента пострадавших нет

Сегодня ночью во Львове подожгли отделение банка. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

В 03:50 в полицию сообщили, что на площади Галицкой горит помещение одного из банков.

Полицейские предварительно установили, что неизвестные лица разбили окно и бросили в помещение бутылку с неизвестным веществом, в результате чего произошло возгорание. Огонь повредил оргтехнику, мебель и документы. Пострадавших в результате пожара нет.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до десяти лет лишения свободы.

Про информации Zaxid.net, речь идет об отделении Альфа-банка.

В пресс-службе управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области уточнили, что пожар ликвидировали в 04:13.

20 марта во Львове около 04:30 неизвестные подожгли отделение одного из российских банков.

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Теги: полиция, Львов, пожар, альфа-банк
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