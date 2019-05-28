Во Львове неизвестные подожгли отделение одного из банков

Фото: lv.npu.gov.ua

Сегодня ночью во Львове подожгли отделение банка. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

В 03:50 в полицию сообщили, что на площади Галицкой горит помещение одного из банков.

Полицейские предварительно установили, что неизвестные лица разбили окно и бросили в помещение бутылку с неизвестным веществом, в результате чего произошло возгорание. Огонь повредил оргтехнику, мебель и документы. Пострадавших в результате пожара нет.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до десяти лет лишения свободы.

Про информации Zaxid.net, речь идет об отделении Альфа-банка.

В пресс-службе управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области уточнили, что пожар ликвидировали в 04:13.

20 марта во Львове около 04:30 неизвестные подожгли отделение одного из российских банков.