В Хмельницкой области автобус въехал в грузовик: один погибший

Фото: пресс-служба полиции

В поселке Вийтовцы Волочисского района Хмельницкой области произошло ДТП при участии автобуса и тягача Ивеко. В результате аварии погиб 31-летний житель Львовской области, еще три женщины находятся в реанимации, сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Авария произошла около 02:45 18 июня.

58-летний водитель автобуса международного сообщения Неаполь-Херсон допустил столкновение с тягачом, который двигался в попутном направлении. Автобус ударился в заднюю часть прицепа, потом съехал в кювет и столкнулся с деревом.

В реанимацию попали женщины 1955, 1956 и 1957 года рождения. Всего в автобусе находились 26 пассажиров.

Открыто уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Водитель автобуса задержан.

17 июня в Одесской области Lexus въехал в припаркованный на обочине ВАЗ. Три человека погибли.

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