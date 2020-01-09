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В Иране говорят, что вывели из строя дроны США во время атаки

В Иране говорят, что вывели из строя дроны США во время атаки - Фото
Амир Али Гаджизаде (фото - ЕРА)
09.01.2020, 17:41

СНБО рассматривает семь версий катастрофы украинского Boeing , одна из которых - столкновение с беспилотником

Иранские военные готовились, минимум, к трехдневному военному противостоянию с США. После атаки на базы в Ираке они провели кибератаки против американских систем слежения. Об этом заявил командир аэрокосмической службы Революционной гвардии Ирана Амир Али Гаджизаде, сообщает ВВС.

По его словам, удары по американским войскам в Ираке могли бы стать началом большой операции в регионе, если бы США ответили.

Гаджизаде сказал, что намерение Ирана не состояло в том, чтобы убить американских военных, но операцию можно было спланировать таким образом, чтобы на первом этапе погибло до 500 человек и даже больше, если бы США ответили.

"Мы думали, что столкновение будет продолжаться от трех дней до недели. Мы подготовили несколько тысяч ракет для таких обстоятельств", - сказал он.

Также генерал сообщил, что во время ракетной атаки Иран провел также кибератаки, которые отключили американские системы слежения за ракетами.

По сообщению иранского агентства Tasnim, Гаджизаде уточнил, что кибератаки были направлены против навигационных систем американских самолетов и беспилотников.

"Через 15 минут после крупной операции по радиоэлектронной борьбе американские беспилотники на мгновение вышли из-под контроля, и это стало для них огромным ударом", - сказал генерал.

  • СНБО рассматривает семь версий катастрофы украинского Boeing 737 в Тегеране 8 января, одна из которых - столкновение с беспилотником либо другим летательным объектом.
  • Ракетные удары по целям в Ираке иранские военные нанесли в ночь на 8 января.

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США Иран дрон boeing беспилотник
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