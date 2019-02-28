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28.02.2019, 21:45

В Житомирском военном госпитале умер десантник

В Житомирском военном госпитале умер десантник - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Военные врачи боролись за жизнь десантника до последнего

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В Житомирском военном госпитале скончался военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщает в Facebook командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

"В Житомирском военном госпитале перестало биться сердце военнослужащего 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины младшего сержанта Игоря Михайловича Джигринюка", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что военные врачи боролись за жизнь десантника до последнего. Медики провели необходимые реанимационные мероприятия и сделали все, что было в их силах. О причинах госпитализации и смерти не сообщается.

Ранее сегодня сообщалось, что из Донбасса в Киев на самолете Ан-26 эвакуировали 12-летнюю девочку в состоянии комы. Решение о проведении аэромедицинской эвакуации принял командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев. Ребенка доставили в институт нейрохирургии им. А. Ромоданова.

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Теги: Житомир, десантник, военный госпиталь
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