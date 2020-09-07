UA

В Киеве напали на DZIDZIO: его ограбили

07.09.2020, 15:10
В Киеве напали на DZIDZIO: его ограбили - Фото
DZIDZIO, Михаил Хома (скриншот видео DZIDZIO, YouTube)

Певцу DZIDZIO нанесли легкие телесные повреждения во время ночного нападения в Киеве

Вчера ночью в Киеве напали на певца Михаила Хому, который выступает под псевдонимом Dzidzio. Об этом журналисту LIGA.net сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Правоохранители отметили, что инцидент произошел в Шевченковском районе столице.

Обстоятельства нападения в полиции не раскрыли, но сообщили, что открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 185 (кража) и ч. 1 ст 225 (нанесение легких телесных повреждений). Максимальное наказание нападавшему может грозить по первой статье – до трех лет лишения свободы.

В пресс-службе артиста также отказались рассказывать детали инцидента, объяснив это интересами следствия.

Читайте также: Зеленский дал звания заслуженных артистов Михалку и DZIDZIO

 

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
DZIDZIO нападение михаил хома ограбление дзидзьо

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
От иконы к виртуальной анимации. Как Андрей Тимошенко создал стартап мирового уровня

От иконы к виртуальной анимации. Как Андрей Тимошенко создал стартап мирового уровня
 