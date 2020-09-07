В Киеве напали на DZIDZIO: его ограбили

Певцу DZIDZIO нанесли легкие телесные повреждения во время ночного нападения в Киеве

Вчера ночью в Киеве напали на певца Михаила Хому, который выступает под псевдонимом Dzidzio. Об этом журналисту LIGA.net сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Правоохранители отметили, что инцидент произошел в Шевченковском районе столице.

Обстоятельства нападения в полиции не раскрыли, но сообщили, что открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 185 (кража) и ч. 1 ст 225 (нанесение легких телесных повреждений). Максимальное наказание нападавшему может грозить по первой статье – до трех лет лишения свободы.

В пресс-службе артиста также отказались рассказывать детали инцидента, объяснив это интересами следствия.

Полиция показала видео нападения на певца. 28 декабря 2018 года возле здания одной из радиокомпаний на DZIDZIO напали

В октябре 2019-го за нападение на DZIDZIO и нанесение ему легких телесных повреждений начали судить 24-летнего гражданина России.

Читайте также: Зеленский дал звания заслуженных артистов Михалку и DZIDZIO

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.