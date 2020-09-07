В Киеве напали на DZIDZIO: его ограбили
Певцу DZIDZIO нанесли легкие телесные повреждения во время ночного нападения в Киеве
Вчера ночью в Киеве напали на певца Михаила Хому, который выступает под псевдонимом Dzidzio. Об этом журналисту LIGA.net сообщили в пресс-службе столичной полиции.
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Правоохранители отметили, что инцидент произошел в Шевченковском районе столице.
Обстоятельства нападения в полиции не раскрыли, но сообщили, что открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 185 (кража) и ч. 1 ст 225 (нанесение легких телесных повреждений). Максимальное наказание нападавшему может грозить по первой статье – до трех лет лишения свободы.
В пресс-службе артиста также отказались рассказывать детали инцидента, объяснив это интересами следствия.
- 28 декабря 2018 года возле здания одной из радиокомпаний на DZIDZIO напали. Полиция показала видео нападения на певца.
- В октябре 2019-го за нападение на DZIDZIO и нанесение ему легких телесных повреждений начали судить 24-летнего гражданина России.
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