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Нападение на DZIDZIO: обидчика будут судить

Нападение на DZIDZIO: обидчика будут судить - Фото
Фото - пресс-служба прокуратуры Киева
23.10.2019, 13:18

В прокуратуре заявляют, что подозреваемому грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет

В Киеве будут судить неизвестного, который ранее напал на украинского поп-певца DZIDZIO (Михаила Хому). Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. 

Как сообщают в пресс-службе, прокуратура уже направила в суд обвинительный акт в нанесении телесных повреждений артисту 24-летним гражданином РФ, который якобы действовал исходя из хулиганских побуждений.

В прокуратуре заявляют, что злоумышленники долгое время скрывались от органов досудебного расследования, но благодаря оперативно-розыскным мероприятиям местонахождение одного из подозреваемых удалось установить. 

За совершенное ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет. 

Местонахождение других причастных лиц устанавливается. 

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прокуратура DZIDZIO нападение на dzidzio
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