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В Киеве не смог приземлиться самолет LOT

В Киеве не смог приземлиться самолет LOT - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
29.01.2020, 09:14

Самолет должен был прибыть вчера в 22:55, однако вернулся в Варшаву

В международном аэропорту Жуляны в Киеве не смог приземлиться самолет Embraer E175STD авиакомпании LOT, который выполнял рейс из Варшавы. Информация о рейсе LO 749 указана на трекинг-сервисе Flight Radar 24.

На графике полета видно, что самолет после нескольких кругов над украинской столицей развернулся – и улетел обратно в Варшаву. На сайте аэропорта статус рейса указан как "отменен".

Нажмите на фото, чтобы перейти на трекинг рейса

В Киеве сейчас наблюдается низкая видимость. Однако точно неизвестно, что стало причиной отказа захода на посадку. Корреспондент LIGA.net пытается связаться с пресс-службой аэропорта, но там на звонки пока не ответили.

Согласно онлайн табло аэропорта, также отменили прибывающие рейсы из Запорожья (Мотор Сич) и Минска (Belavia). При этом рейс из Меммингена (Wizz Air) успешно приземлился в 23:54.

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LOT самолет Жуляны аэропорт посадка LO 749 Embraer E175STD
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