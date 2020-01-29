В Киеве не смог приземлиться самолет LOT

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В международном аэропорту Жуляны в Киеве не смог приземлиться самолет Embraer E175STD авиакомпании LOT, который выполнял рейс из Варшавы. Информация о рейсе LO 749 указана на трекинг-сервисе Flight Radar 24.

На графике полета видно, что самолет после нескольких кругов над украинской столицей развернулся – и улетел обратно в Варшаву. На сайте аэропорта статус рейса указан как "отменен".

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В Киеве сейчас наблюдается низкая видимость. Однако точно неизвестно, что стало причиной отказа захода на посадку. Корреспондент LIGA.net пытается связаться с пресс-службой аэропорта, но там на звонки пока не ответили.

Согласно онлайн табло аэропорта, также отменили прибывающие рейсы из Запорожья (Мотор Сич) и Минска (Belavia). При этом рейс из Меммингена (Wizz Air) успешно приземлился в 23:54.

15 января в Одессе из-за тумана не смог приземлиться самолет из Шарм-эль-Шейха.

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