В Киеве водитель не пропускал скорую на экстренном візове, у него изъяты права – видео

В Киеве водитель внедорожника подозревается в том, что намерено препятствовал проезду скорой помощи на экстренном вызове. У него изъяты права, ведется следствие.

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Как сообщили в МВД, в Подольском районе столицы водитель автомобиля заблокировал проезд машине скорой помощи, в которой в больницу экстренно транспортировали двухлетнего ребенка в критическом состоянии. Нарушитель вышел из машины и пытался спровоцировать конфликт с медиками.

Патрульная полиция установила нарушителя. За создание аварийной обстановки на дороге патрульные составили админматериалы и изъяли водительское удостоверение.

МВД напоминает, что спецтранспорт со включенной сиреной и проблесковыми маячками должен беспрепятственно пропускаться всеми участниками дорожного движения.

25 июля в Киеве водитель сбил двух военнослужащих на контрольно-пропускном пункте, один из пострадавших погиб на месте. Водителя взяли под стражу на два месяца без права внесения залога.

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