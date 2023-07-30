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В Киеве водитель не пропускал скорую на экстренном візове, у него изъяты права – видео

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2023, 23:09
В Киеве водитель не пропускал скорую на экстренном візове, у него изъяты права – видео - Фото
Фото - Національна поліція

В Киеве водитель внедорожника подозревается в том, что намерено препятствовал проезду скорой помощи на экстренном вызове. У него изъяты права, ведется следствие.

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Как сообщили в МВД, в Подольском районе столицы водитель автомобиля заблокировал проезд машине скорой помощи, в которой в больницу экстренно транспортировали двухлетнего ребенка в критическом состоянии. Нарушитель вышел из машины и пытался спровоцировать конфликт с медиками.

Патрульная полиция установила нарушителя. За создание аварийной обстановки на дороге патрульные составили админматериалы и изъяли водительское удостоверение.

МВД напоминает, что спецтранспорт со включенной сиреной и проблесковыми маячками должен беспрепятственно пропускаться всеми участниками дорожного движения.   

Сергей Бережной
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