У Києві водій не пропускав швидку на екстреному візові, у нього вилучено права – відео

У Києві водій позашляховика підозрюється у тому, що має намір перешкоджати проїзду швидкої допомоги на екстреному виклику. У нього вилучено права, триває слідство.

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Як повідомили у МВС, у Подільському районі столиці водій автомобіля заблокував проїзд машині швидкої допомоги, в якій до лікарні екстрено транспортували дворічну дитину у критичному стані. Порушник вийшов із машини та намагався спровокувати конфлікт із медиками.

Патрульна поліція встановила порушника. За створення аварійної обстановки на дорозі патрульні склали адмінматеріали та вилучили посвідчення водія.

МВС нагадує, що спецтранспорт із включеною сиреною та проблисковими маячками має безперешкодно пропускатися усіма учасниками дорожнього руху.

25 липня у Києві водій збив двох військовослужбовців на контрольно-пропускному пункті, один із постраждалих загинув на місці. Водія взяли під варту на два місяці без права внесення застави.

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