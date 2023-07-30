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У Києві водій не пропускав швидку на екстреному візові, у нього вилучено права – відео

Этот материал также доступен на русском
30.07.2023, 23:09
У Києві водій не пропускав швидку на екстреному візові, у нього вилучено права – відео - Фото
Фото - Національна поліція

У Києві водій позашляховика підозрюється у тому, що має намір перешкоджати проїзду швидкої допомоги на екстреному виклику. У нього вилучено права, триває слідство.

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Як повідомили у МВС, у Подільському районі столиці водій автомобіля заблокував проїзд машині швидкої допомоги, в якій до лікарні екстрено транспортували дворічну дитину у критичному стані. Порушник вийшов із машини та намагався спровокувати конфлікт із медиками.

Патрульна поліція встановила порушника. За створення аварійної обстановки на дорозі патрульні склали адмінматеріали та вилучили посвідчення водія.

МВС нагадує, що спецтранспорт із включеною сиреною та проблисковими маячками має безперешкодно пропускатися усіма учасниками дорожнього руху.

Сергій Бережний
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