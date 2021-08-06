В Киеве задержана террористка Исламского государства – СБУ
В Киеве задержали женщину, которая, по данным следствия, была активной участницей международной террористической организации Исламское государство. Она разыскивалась по линии Интерпола, сообщает пресс-служба СБУ.
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По данным следствия, задержанная – гражданка одной из стран Центральной Азии, была активной участницей ИГ, на родине вербовала людей для участия в боевых действиях в Сирии.
В СБУ пишут, что женщина находилась в международном розыске по линии Интерпола и пыталась легализоваться в Украине, чтобы избежать наказания на родине.
По данным спецслужбы, она подала заведомо неправдивые данные, чтобы получить вид на жительство в Украине.
Сейчас женщина задержана и находится под экстрадиционным арестом.
- В ноябре 2019-го СБУ задержала под Киевом одного из главарей ИГ. За два месяца до ареста к операции подключили ЦРУ США.
- В июле 2020 года украинский суд дал 10 лет тюрьмы двум иностранцам, которые работали на ИГ.
- В сентябре 2020-го в Киеве снова задержали одного из главарей ИГ.
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