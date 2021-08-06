В Киеве задержана террористка Исламского государства – СБУ

В Киеве задержали женщину, которая, по данным следствия, была активной участницей международной террористической организации Исламское государство. Она разыскивалась по линии Интерпола, сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, задержанная – гражданка одной из стран Центральной Азии, была активной участницей ИГ, на родине вербовала людей для участия в боевых действиях в Сирии.

В СБУ пишут, что женщина находилась в международном розыске по линии Интерпола и пыталась легализоваться в Украине, чтобы избежать наказания на родине.

По данным спецслужбы, она подала заведомо неправдивые данные, чтобы получить вид на жительство в Украине.

Сейчас женщина задержана и находится под экстрадиционным арестом.

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Марк Сировой

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