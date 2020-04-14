В Киеве злоумышленник "торговал" должностями в органах госвласти - СБУ

Фото: пресс-центр СБУ

В столице Служба безопасности Украины задержала мужчину, который выдавал себя за сотрудника Кабинета министров и предлагал желающим помочь с трудоустройством в органах государственной власти за деньги. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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"Сотрудник Кабмина" предлагал свою помощь кандидатам на должности госслужащих в Полтавской и Харьковской областях. Стоимость своих "услуг" мужчина оценивал в сумме от $10 000 до $30 000 долларов - в зависимости от уровня должности.

В рамках открытого уголовного дела сотрудники СБУ зафиксировали, что фигурант якобы требовал $25 000 за назначение кандидата на должность заместителя руководителя Аграрного фонда. Мужчину задержали в столице на улице Институтской при получении им указанной суммы.

Сейчас правоохранители проводят обыски дома и в машине подозреваемого: уже найдены заявления на трудоустройство от других кандидатов и пропуск в Верховную Раду на автомобиль. В случае, если вина будет доказана, ему грозит до 12 лет с конфискацией имущества по статье "мошенничество".

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30 марта 2020 года САП открыла уголовное дело по факту возможного совершения коррупционного преступления при назначении на госдолжности: "пленки Ермака".

31 марта нардеп Гео Лерос рассказал, что должность главы Тернопольской ОГА оценивали в $2-3 млн.

1 апреля брат главы Офиса президента Денис Ермак прокомментировал пленки от Лероса как "нарезку с вырванным контекстом".

2 апреля в Офисе президента сообщили, что СБУ проверяет "обе стороны", имеющие отношение к "пленкам Ермака".

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