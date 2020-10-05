UA

В Киевской области упал мотодельтаплан, двое погибших

05.10.2020, 20:30
В Киевской области упал мотодельтаплан, двое погибших - Фото
Иллюстративное фото пресс-службы ГСЧС

Несчастный случай произошел вблизи села Победа Барышевского района

Сегодня, 5 октября, в Киевской области упал мотодельтаплан, погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, инцидент произошел в 18:14 на поле вблизи села Победа Барышевского района упал мотодельтаплан.

Спасатели обследуют территорию на месте проишествия. К работе привлечены 12 человек и три единицы техники.

  • В июне 2019 года вблизи города Кобеляки Полтавской области произошло падение дельтаплана, погибли два человека.

Читайте также: Под Киевом пьяный полицейский на пешеходном переходе сбил двух женщин: одна погибла

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
дельтаплан киевская область авария ГСЧС

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
4 года в 14 цифрах. Как изменился ПриватБанк спустя четыре года после национализации

Партнер проекта – ПриватБанк4 года в 14 цифрах. Как изменился ПриватБанк спустя четыре года после национализации
 