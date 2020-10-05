В Киевской области упал мотодельтаплан, двое погибших
05.10.2020, 20:30
Иллюстративное фото пресс-службы ГСЧС
Несчастный случай произошел вблизи села Победа Барышевского района
Сегодня, 5 октября, в Киевской области упал мотодельтаплан, погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Как отмечается, инцидент произошел в 18:14 на поле вблизи села Победа Барышевского района упал мотодельтаплан.
Спасатели обследуют территорию на месте проишествия. К работе привлечены 12 человек и три единицы техники.
- В июне 2019 года вблизи города Кобеляки Полтавской области произошло падение дельтаплана, погибли два человека.
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