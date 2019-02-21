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21.02.2019, 13:18

В Макеевке чиновник попал в плен боевиков

В Макеевке чиновник попал в плен боевиков - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Чиновник из Волновахи поехал в оккупированную Макеевку к больным родственникам

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В оккупированной Макеевке чиновник из Волновахи попал в плен, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

19 февраля его жена обратилась в полицию из-за исчезновения мужа – 36-летнего госслужащего, начальника Волновашского районного отделения государственной исполнительной службы управления юстиции в Донецкой области. Мужчина поехал в Макеевку к больным родственникам. Там он попал в плен, его автомобиль Honda захвачен.

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Полиция открыла дело по факту незаконного лишения свободы или похищения человека, а также о незаконном завладении транспортным средством.

20 февраля сообщалось, что командование российско-оккупационных войск продолжает скрыто привлекать иностранных граждан, в первую очередь из стран СНГ, для пополнения личным составом соединений и частей боевиков во временно оккупированном Донбассе.

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Теги: боевики, война, Донбасс, плен, Макеевка, чиновник
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