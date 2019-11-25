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В Марьинке ранили женщину, которая шла с ребенком: фото

В Марьинке ранили женщину, которая шла с ребенком: фото - Фото
Фото: facebook.com/pressjfo.news
25.11.2019, 14:27

Первую медицинскую помощь женщине оказали военные объединенных сил

В городе Марьинка Донецкой области огнестрельное ранение получила местная жительница, которая шла по городу со своей трехлетней дочерью. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

По информации штаба, женщина получила ранения в результате огня из стрелкового оружия "вооруженных формирований Российской Федерации".

"Гражданка Юлия Т. передвигалась по городу со своим трехлетним ребенком. Враг совершил несколько выстрелов. Пуля попала пострадавшей в грудную клетку и плечо слева", - сказано в сообщении.

Первую медицинскую помощь женщине оказали военные объединенных сил, рассказали в штабе. Сейчас она находится в больнице города Курахово. Ее состояние стабильное.

В июне 2019 г украинские военные закрепились на новых позициях в Марьинке - практически у окраины жилмассива Трудовские в самом западном районе Донецка - Петровском.

Силы АТО освободили Марьинку от гибридных войск РФ в августе 2014 года, но с той поры на восточной окраине города была обширная серая зона. Четыре года назад оккупанты попытались снова захватить город, но ВСУ сдержали натиск и отбросили врага, который понес значительные потери. Это была последняя мощная попытка боевиков прорвать линию фронта: с того времени идет позиционная война со всплесками активности в разных горячих точках на линии разграничения.

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обстрел боевики Донбасс Марьинка
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