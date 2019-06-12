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12.06.2019, 13:47

В Мариуполе сотрудник прокуратуры сбил женщину на переходе: фото

В Мариуполе сотрудник прокуратуры сбил женщину на переходе: фото - Фото
Фото: dbr.gov.ua

В результате аварии женщина получила травмы

Следователи теруправления Госбюро расследований, расположенного в городе Краматорске, выясняют обстоятельства ДТП с участием сотрудника прокуратуры в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, 11 июня 2019 автомобиль Mitsubishi Outlander XL под управлением заместителя руководителя одного из отделов прокуратуры Донецкой области совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате аварии пешехода с травмами госпитализировали.

Фото: dbr.gov.ua

Следователи ГБР начали расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса).

Фото: dbr.gov.ua

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

7 июня в Конотопе полицейский автомобиль сбил на 10-летнего мальчика, который шел по пешеходному переходу. 

 

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Теги: дтп, мариуполь, гбр, сотрудник прокуратуры
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