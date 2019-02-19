В МВД не считают правонарушением фразу "Ложись, бандера"

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В МВД считают, что массового нарушения закона со стороны полицейских во время задержания членов националистической организации С14 в Киеве 9 февраля не было, а было единичное нарушение закона со стороны сотрудника в штатском. Об этом на брифинге заявил директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, передает УНИАН.

Кроме того Шевченко сообщил, что, по его информации, полицейскому, который выкрикнул фразу "Ложись, бандера", не инкриминируется это как правонарушение.

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"Выкриков там было много разных. И за этот выкрик, который так всколыхнул общество, и за другие глава Нацполиции Андрей Крищенко извинился. Извините, силовая фаза операции по разблокированию полицейского участка иногда сопровождается эмоциональными возгласами. За все эти эмоции извинился Крищенко. И, насколько мне известно, прокуратура не инкриминирует это как правонарушение", - сказал Шевченко.

По его словам, в этом случае может быть только моральное осуждение.

"Здесь может быть моральное осуждение, и мы его поддержали. И мне кажется, что на этом можно ставить точку, если не брать целью дешевый пиар с целью давления на органы правопорядка. Там не о чем больше говорить", - сказал Шевченко.

Он также не посчитал нужным назвать фамилию полицейского.

"Я подчеркиваю - это единичное нарушение. Массового нарушения закона не было", - подытожил Шевченко.

Вчера вечером в Киеве, возле здания МВД прошла акция "Бандера, вставай!". Участники требовали от руководства министерства провести "реальную деполитизацию Нацполиции". Активисты также зажгли файеры и спроектировали на здание надпись "Аваковав отставку".

9 февраля полиция Киева сообщила о задержании на Контрактовой площади группы молодых людей с ножами, газовыми баллончиками и пистолетом. В С14 сообщили, что задержали их активистов, которые участвовали в акции "Кто заказал Катю Гандзюк". Во время задержания прозошла потасовка. Один из полицейских во время драки кричал "Ложись, бандера".