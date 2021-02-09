В Нацгвардию хотел проникнуть гражданин РФ из оккупированного Крыма – СБУ

Военная контрразведка СБУ разоблачила скрытое гражданство Российской Федерации у кандидата на службу в батальоне оперативного назначения Нацгвардии, который регулярно привлекается к выполнению задач в районе проведения ООС. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там рассказали, что гражданин, который до 2016 года жил в оккупированном Крыму, обратился в Нацгвардию с просьбой о заключении контракта на прохождение службы. При этом, при подаче документов он сознательно скрыл информацию о наличии паспорта гражданина РФ, говорят в СБУ.

По данным контрразведки, иностранное гражданство мужчина получил в 2019 году в Крыму. Проверяется информация о его возможной причастности к спецслужбам РФ.

1 февраля СБУ заявила, что раскрыла масштабную агентурную сеть спецслужб РФ, которая ретранслировала российскую пропаганду через Telegram-каналы.

5 февраля в СБУ сообщили, что пресекли деятельность сети агентов ФСБ РФ из бывших спецназовцев украинской военной разведки. Они готовили диверсии и похищение экс-главы Сил спецопераций.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.