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В НБУ отреагировали на задержание своего чиновника "на взятке"

В НБУ отреагировали на задержание своего чиновника "на взятке" - Фото
Фото: Нацполиция
29.10.2019, 21:36

В банке отметили, что задержанный не является сотрудником подразделения, которое выдает лицензии на осуществление валютных операций

В Нацбанке с недоверием отнеслись к сообщению полиции Киева о задержании главного специалиста банка якобы во время получения взятки за обещание помощи предпринимателю в выдаче лицензии. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Там сказали, что регулятор не получал от полиции детальной информации о причинах задержания своего сотрудника.

Вместе с тем в НБУ отметили, что задержанный не является сотрудником подразделения, которое выдает лицензии на осуществление валютных операций.

"Он занимает не руководящую должность и работает в департаменте, который отвечает за хозяйственное обеспечение деятельности НБУ", - сказано в заявлении.

Также в НБУ отметили, что решения банка о выдаче лицензий принимаются коллегиальным органом на основании заключения ряда департаментов, что, по мнению регулятора, делает невозможным влияние одного человека на процесс принятия таких решений.

НБУ планирует провести внутреннюю проверку.

По данным полиции, чиновник требовал от бизнесмена $40000 за помощь в получении бессрочной генеральной лицензии на деятельность по обмену валют. 

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