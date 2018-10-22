В Николаеве разыскивают насильника 12-летней девочки: фото

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Злоумышленник напал на ребенка в лифтовой кабине многоэтажки в микрорайоне Намыв

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В Николаеве, в лифте жилого дома неизвестный изнасиловал 12-летнюю девочку. Правоохранители разыскивают злоумышленника, сообщает пресс-служба николаевской полиции.

Там уточнили, что сообщение о преступлении поступило в полицию около 15:00.

Сообщается, что злоумышленник напал на ребенка в лифтовой кабине многоэтажки в микрорайоне Намыв.

В полиции описали подозреваемого: рост - 165-170 см, на вид около 20 лет, волосы темно-коричневого цвета, уложенные назад, глаза темные узкие, брови широкие черные, губы тонкие, носит бородку.

Злоумышленник был одет в брюки и спортивную кофту черного цвета с капюшоном, под кофтой футболка темного цвета.

Начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 153 (Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом). Злоумышленнику грозит от восьми до двенадцати лет лишения свободы.

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