В Николаеве задержан мужчина с 4 кг пластита

Фото: пресс-служба СБУ

В Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины и Нацполиции задержали мужчину, который незаконно продавал 4 кг пластичного взрывчатого вещества. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Правоохранители выяснили, что житель областного центра наладил канал поставки через знакомых, в том числе из района проведения операции объединенных сил, "взрывчатки и средств поражения". Дальше он собирался сбывать это в криминальных кругах.

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Был задокументирован факт продажи злоумышленником 1 кг взрывчатки.

"Торговца" задержали на рабочем месте при попытке продажи 4 кг пластита за 200 тысяч гривень.

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