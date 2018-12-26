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26.12.2018, 15:35

В Николаеве задержан мужчина с 4 кг пластита

В Николаеве задержан мужчина с 4 кг пластита - Фото
Фото: пресс-служба СБУ

Злоумышленнику грозит от 2 до 5 лет тюрьмы

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В Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины и Нацполиции задержали мужчину, который незаконно продавал 4 кг пластичного взрывчатого вещества. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Правоохранители выяснили, что житель областного центра наладил канал поставки через знакомых, в том числе из района проведения операции объединенных сил, "взрывчатки и средств поражения". Дальше он собирался сбывать это в криминальных кругах.

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Был задокументирован факт продажи злоумышленником 1 кг взрывчатки.

"Торговца" задержали на рабочем месте при попытке продажи 4 кг пластита за 200 тысяч гривень.

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Теги: сбу, взрывчатка, пластит
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