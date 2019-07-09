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09.07.2019, 21:46

В Николаевской области застрелился солдат-срочник

В Николаевской области застрелился солдат-срочник - Фото
Фото: depositphotos.com

22-летний военнослужащий умер от ранения огнестрельного головы ночью 8 июля

В Вознесенском районе Николаевской области от огнестрельного ранения головы умер солдат срочной службы. Основная версия его гибели - самоубийство. Об этом сообщает полиция области.

Отмечается, что информация о госпитализации 22-летнего военнослужащего поступила в полицию 8 июля ночью. Пострадавший был доставлен в больницу из воинской части, расположенной в Вознесенском районе, и вскоре умер в медицинском учреждении.

По данным полиции, солдат заступил на суточное дежурство с автоматическим оружием. Сообщается, что основная версия трагедии - самоубийство, причины которого и другие обстоятельства происшествия выясняют следователи. Тело военного направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Отмечается, что в таких случаях процедура требует открытия уголовного производства по статье об умышленном убийстве. Процессуальное руководство по делу осуществляет военная прокуратура. Следственные действия продолжаются.

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В Святошинском районе Киева в результате взрыва гранаты погиб житель поселка Коцюбинское 1967 года рождения. Следователи квалифицируют произошедшее как самоубийство. Правоохранители установили, что мужчина подорвал себя в присутствии своего товарища.

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Теги: ВСУ, николаевская область, самоубийство, армия
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