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08.07.2019, 18:51

В Киеве мужчина подорвал себя в присутствии товарища - полиция

В Киеве мужчина подорвал себя в присутствии товарища - полиция - Фото
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фрагменты боеприпаса направлены на экспертизу

В Святошинском районе Киева в результате взрыва гранаты погиб житель поселка Коцюбинское 1967 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Следователи квалифицируют произошедшее как самоубийство.

Правоохранители установили, что мужчина подорвал себя в присутствии своего товарища.

Фрагменты боеприпаса направлены на экспертизу.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства с дополнительной правовой квалификацией - самоубийство.

1 июля в селе Пашена Балка Днепропетровской области дети играли с неизвестным предметом и он взорвался. Дети живы, однако двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Позже выяснилось, что на площадке взорвалась граната для подствольного гранатомета ВОГ-25п.

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Теги: граната, самоубийство
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