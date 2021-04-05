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В Нововолынске на шахте произошла авария, есть пострадавшие

05.04.2021, 10:34
В Нововолынске на шахте произошла авария, есть пострадавшие - Фото
Шахтеры (Иллюстративное фото: ЕРА)

На шахте в Волынской области произошла авария, девять человек пострадали. Об этом вчера вечером сообщил в Facebook мэр Нововолынска Борис Карпус.

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Инцидент произошел на шахте №9 "Нововолынская". Шахтная клеть на большой скорости опустилась в забой. Пострадали девять шахтеров из Нововолынска и окружающих сел.

По информации из больницы, состояние пострадавших стабильное, угрозы жизни нет. Некоторые из шахтеров получили ушибы и переломы легкой степени, двое находятся на вытяжке. Один из пострадавших получил открытый перелом бедра, его состояние – средней тяжести.

Сегодня, 5 апреля, начнется служебное расследование происшествия.

  • 29 июня 2020 года в Луганской области на шахте Привольнянская произошел обвал, в результате которого погиб шахтер.
  • 28 декабря 2020-го года в Луганской области на шахте Золотое произошел обвал горной массы, один человек погиб.
Денис Юдин
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шахта авария Волынская область нововолынск
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