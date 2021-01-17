В Одессе горит отель, есть погибший: видео

В Одессе горит трехэтажный дом, в котором расположена гостиница. Один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Пожар возник вечером 17 января в доме по адресу ул. Посмитного, 10/12. Один человек погиб, пожар локализован.

Огонь охватил площадь около 1500 кв м в трехэтажном доме на 12 квартир. Жители дома были выведены на улицу.

Думская сообщает, что в доме был расположен отель. По словам одного из постояльцев, он услышал, как на втором этаже загорелась проводка, и успел выбежать из здания. Еще один постоялец рассказал, что вчера, 16 января, в отеле чинили проводку, а до этого были проблемы со светом.

По сообщению издания, на место пожара прибыл вице-мэр Одессы Михаил Кучук. Решается вопрос о размещении постояльцев отеля.

К тушению пожара привлечены 60 человек и 12 единиц техники.

Видео: Думская

17 августа 2019 года в Одессе сгорел отель "Токио стар", погибли девять человек.

4 декабря 2019 года в Одессе из-за пожара в колледже экономики погибли 16 человек.

Денис Юдин

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