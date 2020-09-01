В Одессе напали на мужчину, который ходил в суд поддержать Стерненко
О нападении сообщил сам общественный деятель
В Одессе, куда перенесли судебные заседания по делу против общественного деятеля Сергея Стерненко, неизвестные напали на мужчину, который посещал слушания по этому процессу. Об этом написал в Facebook сам Стерненко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По его словам, инцидент произошел около 14:00 возле рынка "Привоз".
"Двое неизвестных со словами "нравится на суды Стерненко ходить?" напали на парня. Били по почкам", – пишет Стерненко, прикладывая скрин сообщения соратника.
По словам блогера, "Бандитская народная республика" в Одессе "процветает уже годами".
На момент публикации новости в Нацполиции Одессы было "занято". Публикация будет обновлена данными правоохранителей, когда такие появятся.
- 24 мая 2018 года на Стерненко напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Стерненко был госпитализирован с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента Кузнецов умер от колото-резаных ран. Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
- После нескольких судебных заседаний в Киеве Верховный суд постановил, что следующие будут проводиться в Одессе, где, по словам Стерненко, все будет против него.
- 31 августа возле здания Приморского райсуда Одессы двое пытались облить Стерненко неизвестной жидкостью из бутылки. Они задержаны. Защита активиста подала заявление о нападении.
Читайте также: Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко: часть I и часть II
Комментарии