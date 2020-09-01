В Одессе напали на мужчину, который ходил в суд поддержать Стерненко

О нападении сообщил сам общественный деятель

В Одессе, куда перенесли судебные заседания по делу против общественного деятеля Сергея Стерненко, неизвестные напали на мужчину, который посещал слушания по этому процессу. Об этом написал в Facebook сам Стерненко.

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По его словам, инцидент произошел около 14:00 возле рынка "Привоз".

"Двое неизвестных со словами "нравится на суды Стерненко ходить?" напали на парня. Били по почкам", – пишет Стерненко, прикладывая скрин сообщения соратника.

По словам блогера, "Бандитская народная республика" в Одессе "процветает уже годами".

На момент публикации новости в Нацполиции Одессы было "занято". Публикация будет обновлена данными правоохранителей, когда такие появятся.

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Евгений Пилипенко

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