В Одесской области арестовали депутата: подозревают в хищении

Разрушенный канал Тылигульский лиман – Черное море (фото - пресс-служба СБУ)

В Одесской области арестовали депутата облсовета по подозрению в хищении десятков миллионов гривень, которые, по данным Службы безопасности Украины, "отмывались" на реконструкции канала Тылигульский лиман – Черное море. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, должностные лица Регионального ландшафтного парка Тылигульский после тендера заключили договор на ремонт с местным частным предприятиям, гендиректор которого – депутат облсовета. Часть денег, 20 млн из 60 млн грн, выделенных на реконструкцию, перечислили другой фирме-субподрядчику, которая вообще не имеет отношения к строительству.

СБУ также сообщает, что фигуранты дела вносили в документы ложные данные об объеме выполненных работы и их стоимость.

В результате, реконструкция проведена была некачественно и гидротехническое сооружение быстро разрушилась. Для восстановления из бюджета планировалось выделить еще 35 млн грн.

Сотрудники СБУ провели обыски, изъяв компьютерную технику, электронные носители информации, черновые записи, бухгалтерию и другие материалы.

Депутата отправили под арест, исполнителя технического надзора за строительством, который признал гидротехнические сооружения пригодными к эксплуатации – под круглосуточный домашний арест.

Ранее сегодня сообщалось, что в Сумах СБУ задержала антиукраинского блогера, который распространял в интернете информацию, призывающую изменить границы Украины и популизирующую террористов.