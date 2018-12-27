В оккупированном Иловайске умер последний детский врач - СМИ

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В оккупированном контролируемыми Россией боевиками террористической организации "ДНР" Иловайске не осталось ни одного педиатра. В этом году умер последний детский врач. Об этом сообщает Новости Донбасса со ссылкой на заявление так называемого "министра здравоохранения ДНР" Ольги Долгошапко.

По ее словам, по средам и пятницам в город приезжают врачи из Харцызска. По понедельникам и вторникам вести прием приезжают сотрудники из "медицинского университета им. Горького". Неотложную помощь оказывает "скорая помощь".

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Ранее сегодня сообщалось, что с полуночи 29 декабря 2018 года в Донбассе начнется режим прекращения огня.

В начале октября ЮНИСЕФ сообщил, что с начала войны на востоке Украины вследствие разрыва мин в Донбассе более 140 детей были убиты или ранены в результате подрывов. Мины и неразорвавшиеся боеприпасы угрожают жизням 220 тысяч детей на востоке.

1 октября в СММ ОБСЕ заявили о том, что с начала 2018 года в Донбассе погибли или были ранены 23 ребенка.