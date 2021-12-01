В первый день зимы половину Украины засыплет снегом: прогноз погоды

На сегодня, 1 декабря, синоптики прогнозируют снегопады преимущественно на западе Украины, однако непогода затронет также и Киев. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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По метеопрогнозу, снег выпадет в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Волынской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Также ожидается снег в Житомирской, Винницкой, Черниговской и Черкасской областях, есть высокий шанс на осадки в Киевской области и столице.

На западе страны температура воздуха будет от +2° до +4° по Цельсию днем, ночью возможен заморозок до -1°С.

На востоке пока еще будет солнечно, однако воздух не прогреется: будет от -1°С до +1°С как днем, так и ночью.

На юге, по прогнозу, днем еще тепло: +2-+8°С, ночью температура может опуститься до -1°С.

В центре Украины ожидаются примерно те же температуры – от -1°С до +2°С.

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На севере днем обещают от -1°С до +1°С круглосуточно.

В Киеве ожидается снег с температурой воздуха от -1°С до +1°С.

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Евгений Пилипенко

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