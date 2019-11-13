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В Польше в холодильной камере нашли тела двух украинцев

В Польше в холодильной камере нашли тела двух украинцев - Фото
Место инцидента (фото - policja.pl)
13.11.2019, 07:18

Полиция сообщила об инциденте в посольство Украины

В Садковице (Лодзинское воеводство, Польша) в холодильной камере для фруктов были обнаружены тела двух украинцев 28 и 46 лет. Об этом сообщает RMF24.

Полиция получила сообщение от владельцев хранилища фруктов об обнаружении двух тел вечером 10 ноября.

"Оба гражданина Украины жили на территории, где произошел инцидент, но обстоятельства, при которых они оказались в холодильной камере, еще не установлены", - говорится в сообщении.

Правоохранители допросили свидетелей и сообщили в посольство Украины.

Расследование дела ведет районная прокуратура города Рава Мазовецка.

  • 23 октября полиция Великобритании обнаружила тела 39 человек в грузовике недалеко от Лондона. Ранее сообщалось, что все они были гражданами Китая.

Читайте также: В британской полиции рассказали детали о 39 телах в трейлере

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польша украинцы холодильная камера
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