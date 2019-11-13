В Польше в холодильной камере нашли тела двух украинцев

Место инцидента (фото - policja.pl)

В Садковице (Лодзинское воеводство, Польша) в холодильной камере для фруктов были обнаружены тела двух украинцев 28 и 46 лет. Об этом сообщает RMF24.

Полиция получила сообщение от владельцев хранилища фруктов об обнаружении двух тел вечером 10 ноября.

"Оба гражданина Украины жили на территории, где произошел инцидент, но обстоятельства, при которых они оказались в холодильной камере, еще не установлены", - говорится в сообщении.

Правоохранители допросили свидетелей и сообщили в посольство Украины.

Расследование дела ведет районная прокуратура города Рава Мазовецка.

23 октября полиция Великобритании обнаружила тела 39 человек в грузовике недалеко от Лондона. Ранее сообщалось, что все они были гражданами Китая.

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