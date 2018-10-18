В РФ арестовали трех представителей оккупационной власти Крыма

Виталий Нахлупин (фото - росСМИ)

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Их обвиняют в получении взяток в особо крупных размерах

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В России Басманный суд Москвы 18 октября заключил под стражу трех представителей оккупационной власти Крыма: так называемых "вице-премьера" Виталия Нахлупина, бывшего "заместителя министра транспорта" Валентина Дукорского и бывшего "первого заместителя председателя комитета конкурентной политики" Ярослава Сливку по обвинению о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает российский ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Нахлупина заключили под стражу до 16 декабря. Следователь в суде заявил, что обвиняемые получали взятки систематически с использованием служебного положения.

По словам адвоката Дукорского, фигуранты дела обвиняются в получении взяток на 5 млн рублей.

Нахлупина задержали в Москве 17 октября. Задержание связано с ситуацией вокруг дорожных тендеров. Прокуратура Автономной республики Крым будет требовать экстрадиции Нахлупина - экс-депутата Верховной Рады АРК. В Украине его привлекут к ответственности за госизмену.