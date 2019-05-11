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11.05.2019, 12:15

В Рыжем лесу у ЧАЭС дроны нашли опасные "горячие" участки: видео

В Рыжем лесу у ЧАЭС дроны нашли опасные "горячие" участки: видео - Фото
Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

Несмотря на нечеловеческие усилия по ликвидации заражения территории, на некоторых участках у ЧАЭС гамма-фон отчетливо превышает допустимые уровни

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В зоне, непосредственно прилегающей к ЧАЭС, британские исследователи картографировали область в 15 квадратных километров и обнаружили на ней особо опасные в плане радиоактивного загрязнения участки. Там, по-видимому, осело много радионуклидов в первые часы после взрыва реактора, говорится в тексте на сайте Бристольского университета.

При помощи лидаров и гамма-спектрометров на беспилотниках была исследована местность в районе так называемого Рыжего леса - участка леса, который погиб из-за радиоактивного шлейфа из разрушенного реактора в течение примерно получаса. Зараженный лес был буро-оранжевого цвета. Он давно повален и закопан вместе с обеззараживающими реагентами. На его месте сейчас растет "обычный" лес, где фон, однако, все равно очень высок.

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Исследования проводились в треугольнике Бурякивка-Копачи-Рыжий лес.

Спецпроект LIGA.netЯдерный рубикон. Все самое главное об аварии на ЧАЭС

Дроны совершили 50 вылетов, их суммарная продолжительность составила около суток. После снятия данных была составлена трехмерная карта с уровнями излучения. Это фактически первое картографирование фона с беспилотников около промплощадки ЧАЭС.

У одного из заброшенных строений на территории, где проводили обеззараживание грунта (в районе Копачей), зафиксировано излучение около 1,2 миллизиверта в час: это явно выше, чем фон вокруг.

Для сравнения: поглощенная доза 0,11 мЗв/ч повышает риск получить онкозаболевание на 5%. Такой показатель - это верхний лимит допустимой дозы для экипажей на МКС.

Британские исследователи делают выводы, что потенциально опасные точки могут быть и в том участке зоны отчуждения, который открыт для туристов (около 70 000 человек в год). Сталкеры, однако, утверждают, что все такие точки давно найдены и известны "официальным" и нелегальным гидам.

Гибель Рыжего леса, как и другие эпизоды первых дней Чернобыльской аварии, показана в художественном сериале "Чернобыль" от канала НВО: на днях вышла его первая серия.

Ночью 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке ЧАЭС около Припяти произошла техногенная катастрофа: взрывы разрушили реактор, из-за чего в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ. Руководство СССР долго скрывало не только последствия аварии, но и сам ее факт; причем не только он других стран, но и от своих граждан.

В течение нескольких месяцев после катастрофы благодаря невероятным усилиям ликвидаторов разрушенный реактор удалось накрыть "саркофагом". Около 600 000 принимали участие в ликвидации последствий аварии. Из 30-километровой зоны были эвакуированы более 115 000 человек - весь Припять и более 150 поселков и сел.

Работу ЧАЭС полностью заглушили в конце 2000 года, а к зиме 2016-го саркофаг на 100 лет накрыли современным Новым безопасным конфайнментом.

Спасателей в зоне отчуждения ЧАЭС оснастят радиационными модулями.

Смотрите также: "Начинаем тест". НВО показал кадры из сериала "Чернобыль" - видео

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Теги: чаэс, радиация, исследование, чернобыль, припять, рыжий лес
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