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В США из-за урагана Дориан к эвакуации готовят 830 000 жителей

В США из-за урагана Дориан к эвакуации готовят 830 000 жителей - Фото
Ураган Дориан - EPA
02.09.2019, 06:15

1 сентября шторм обрушился на Багамские острова

В американском штате Южная Каролина планируется эвакуация жителей прибрежных зон. Причиной стал приближающийся ураган Дориан. Об этом сообщает DW со ссылкой на местные власти штата. 

Агентство информирует, что приказ об обязательной эвакуации вступит в силу 2 сентября и коснется 830 000 человек. 

Все школы и госучреждения вдоль побережья будут закрыты уже с 3 сентября. 

Синоптики прогнозируют, что ураган достигнет берегов Южной Каролины не раньше среды, но режим чрезвычайной ситуации уже объявлен в Северной Каролине и Флориде. 

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эвакуация ураган Дориан
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