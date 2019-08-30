NASA, SpaceX и другие готовят космодром к удару урагана Дориан

Аэрокосмическое управление США и другие компании отрасли спешно пытаются защитить от надвигающегося на Флориду урагана Дориан оборудование и строения на мысе Канаверал. Об этом пишет Голос Америки.

Чрезвычайное положение объявлено на всей территории американского штата, потому как прогнозы синоптиков неутешительны: в момент подхода к Флориде ураган будет уже четвертой категории из пяти возможных.

На космодроме им. Кеннеди уже переместили в здание для сборки транспортных средств стартовую установку высотой 122 м и стоимостью $650 млн, которую используют для будущих лунных миссий по программе "Артемида". Укрытие рассчитано на ветра до 200 км/ч, тогда как надвигающийся ураган, вероятно, будет мощнее.

Всю территорию космического центра закроют в воскресенье, 1 сентября, оставив на месте около 100 сотрудников в хорошо защищенном помещении пункта управления космическими пусками.

Аналогичные экстренные мероприятия проводят также компании SpaceX, Blue Origin, United Launch Alliance и другие. Судя по веб-стриму из тех краев, пока в регионе все спокойно.

Ранее издание Axios написало, что президент США Дональд Трамп предлагал сбрасывать ядерные бомбы в ураганы, чтобы их "разрушать". Сам он утверждает, что ничего такого он не говорил, и назвал историю "смешной".

13 июля к США приблизился шторм Барри, который перешел в ураган. Это был первый ураган в регионе в 2019 году.

Смотрите видео: "Диви, там всьо льотає". В селе на Буковине пронесся смерч

Видео: PIX11 News и Fox News



