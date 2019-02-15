В центре Львова частично обрушился жилой дом: фото

Фото: dsns.gov.ua

Вчера, 14 февраля, в 18:15 во Львове на улице Лычаковская в неэксплуатируемой части трехтажного жилого дома произошло частичное обрушение. Об этом сообщает пресс-служба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отметили, что разрушены несущие стены, межэтажное перекрытие.

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По предварительной информации жертв и пострадавших нет. Администрация решала вопрос о временном отселении жителей жилой части дома.

На 15 февраля запланировано заседание спецкомиссий. К ликвидации последствий обрушения привлекли 17 спасателей и три единицы техники.

14 декабря в Фастове Киевской области произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме, разрушились третий, четвертый и пятый этажи. Повреждено 27 квартир, в которых проживало 63 человека. Вчера вечером из-под завалов спасатели достали тела двух погибших.