В Украине помогали военно-промышленному комплексу РФ с танковыми снарядами – СБУ

В Луганской области группа злоумышленников наладила контрабандный ввоз из России комплектующих к танковым боеприпасам российского производства, перерабатывала их и возвращала продукцию на оборонные предприятия страны-агрессора. Такую историю рассказали в Службе безопасности Украины.
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Следствие установило, что незаконные сделки наладили четверо переселенцев из Луганской области.
На предприятиях оборонно-промышленного комплекса РФ они якобы закупали комплектующие к снарядам, а затем через ряд фирм-нерезидентов ввозили их в Украину как металлолом.
Здесь детали доставляли в один из городов в Луганской области и на собственных производственных мощностях осуществляли их переработку, после чего возвращали в систему ОПК РФ.
С какой целью осуществлялась такая деятельность, не уточняется. Подозреваемые задержаны.
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Кроме того, пишет СБУ, на днях в Днепропетровской области была сорвана попытка контрабанды в Украину российских военных деталей более чем на 2,5 млн грн.
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