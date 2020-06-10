В Украине помогали военно-промышленному комплексу РФ с танковыми снарядами – СБУ

Фото: пресс-служба СБУ

В Луганской области группа злоумышленников наладила контрабандный ввоз из России комплектующих к танковым боеприпасам российского производства, перерабатывала их и возвращала продукцию на оборонные предприятия страны-агрессора. Такую историю рассказали в Службе безопасности Украины.

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Следствие установило, что незаконные сделки наладили четверо переселенцев из Луганской области.

На предприятиях оборонно-промышленного комплекса РФ они якобы закупали комплектующие к снарядам, а затем через ряд фирм-нерезидентов ввозили их в Украину как металлолом.

Здесь детали доставляли в один из городов в Луганской области и на собственных производственных мощностях осуществляли их переработку, после чего возвращали в систему ОПК РФ.

С какой целью осуществлялась такая деятельность, не уточняется. Подозреваемые задержаны.

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Кроме того, пишет СБУ, на днях в Днепропетровской области была сорвана попытка контрабанды в Украину российских военных деталей более чем на 2,5 млн грн.

21 апреля 2019 года к андидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что готовит "информационную войну" , чтобы прекратить огонь на Донбассе.

Владимир Зеленский В конце того же года СБУ накрыла ботоферму в Украине: работали на Россию и боевиков.

В марте 2020 года СБУ разоблачила харьковских коммерсантов на незаконном ввозе из РФ агрегатов и узлов к бронетехнике и боевым самолетам и переправке их в страны Азии.

в Черниговской области контрразведка предотвратила нелегальный вывоз в РФ комплектующих к радарам. Тогда же

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