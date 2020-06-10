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В Украине помогали военно-промышленному комплексу РФ с танковыми снарядами – СБУ

В Украине помогали военно-промышленному комплексу РФ с танковыми снарядами – СБУ - Фото
Фото: пресс-служба СБУ
10.06.2020, 13:30

Спецслужба утверждает, что блокировала налаженный канал сотрудничества группы украинских злоумышленников с оборонными предприятиями страны-оккупанта

В Луганской области группа злоумышленников наладила контрабандный ввоз из России комплектующих к танковым боеприпасам российского производства, перерабатывала их и возвращала продукцию на оборонные предприятия страны-агрессора. Такую историю рассказали в Службе безопасности Украины.

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Следствие установило, что незаконные сделки наладили четверо переселенцев из Луганской области.

На предприятиях оборонно-промышленного комплекса РФ они якобы закупали комплектующие к снарядам, а затем через ряд фирм-нерезидентов ввозили их в Украину как металлолом.

Здесь детали доставляли в один из городов в Луганской области и на собственных производственных мощностях осуществляли их переработку, после чего возвращали в систему ОПК РФ.

С какой целью осуществлялась такая деятельность, не уточняется. Подозреваемые задержаны.

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Кроме того, пишет СБУ, на днях в Днепропетровской области была сорвана попытка контрабанды в Украину российских военных деталей более чем на 2,5 млн грн.

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Евгений Пилипенко
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