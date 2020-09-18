В Умани полиция и пограничники ищут среди хасидов нелегалов

В МВД отметили, что уже "разоблачили определенное количество лиц"

Пограничники совместно с миграционной службой и полицией проверяют в Умани иностранцев на предмет возможных злоупотреблений при пересечении границы на въезд в Украину. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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"Государственная пограничная служба не исключает, что отдельные иностранцы могли подделать документы, подтверждающие цель их приезда в Украину, в частности по лечению, различные приглашения, а также несоблюдение правил транзитного проезда через нашу страну, который мог длиться не более 48 часов" — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что уже "разоблачили определенное количество лиц", которые не соблюли условия въезда и пренебрегли законодательством Украины. Их депортируют с запретом въезда минимум на три года.

В ночь с 27 на 28 августа в Умани произошел конфликт между паломниками-хасидами и местными жителями, которые не пускали хасидов к могиле цадика Нахмана. Против местных также было открыто дело по статье о нарушении равноправия граждан.

9 сентября в Умани хасиды устроили беспорядки на могиле основателя брацлавского религиозного течения Раби Нахмана. Причиной стали металлические ограждения, установленные в целях соблюдения социальной дистанции в период карантина.

В Фонде Раби Нахмана уже отреагировали на инцидент, отметив, что с нарушителями порядка будет проведена разъяснительная работа и что этот случай не означает пренебрежительного отношения брацлавских хасидов к украинским законам.

Украина решила выдворить двух зачинщиков беспорядков.

Хозяин одного из кафе в Умани вывесил табличку о том, что хасиды в его заведении не обслуживаются. Против него открыто уголовное дело по статье о дискриминации.

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Вадим Ребрина

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