В Управлении госохраны заявили, что не следили за авто Схем

В Управлении государственной охраны заверили, что "обеспокоены ситуацией" с поджогом авто съемочной группы Схем

Управление государственной охраны (УГО, - ред.) Украины заявило, что не следило за журналистами съемочной группой программы Схемы. Об этом говорится в сообщении УГО в Facebook.

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"Военнослужащие Управления госохраны Украины действуют исключительно в определенных действующим законодательством Украины границах и не совершали никаких мер по якобы целенаправленному наблюдению за съемочной группой Схем. Более того, мы полностью открыты для любых проверок по этим фактам", - подчеркивается в сообщении.

В УГО добавили, что "глубоко обеспокоены ситуацией с пожаром автомобиля съемочной группы Схем, поскольку свобода слова является важным залогом развития демократического правового государства".

"Уверены, что в ближайшее время виновные будут найдены и наказаны в рамках действующего законодательства Украины", - уточняется в сообщении.

Сегодня ночью неизвестные сожгли за автомобилем и сотрудниками "вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО". автомобиль съемочной группы программы Схемы. Журналисты говорят, что

Полиция Киевской области начала уголовное производство по факту поджога машины.

резидент Владимир Зеленский отреагировал на ночной поджог авто журналистов-расследователей программы Схемы и заявил - "всегда буду защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения ко мне". 17 августа п

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Арина Толина

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