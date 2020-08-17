В Управлении госохраны заявили, что не следили за авто Схем
В Управлении государственной охраны заверили, что "обеспокоены ситуацией" с поджогом авто съемочной группы Схем
Управление государственной охраны (УГО, - ред.) Украины заявило, что не следило за журналистами съемочной группой программы Схемы. Об этом говорится в сообщении УГО в Facebook.
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"Военнослужащие Управления госохраны Украины действуют исключительно в определенных действующим законодательством Украины границах и не совершали никаких мер по якобы целенаправленному наблюдению за съемочной группой Схем. Более того, мы полностью открыты для любых проверок по этим фактам", - подчеркивается в сообщении.
В УГО добавили, что "глубоко обеспокоены ситуацией с пожаром автомобиля съемочной группы Схем, поскольку свобода слова является важным залогом развития демократического правового государства".
"Уверены, что в ближайшее время виновные будут найдены и наказаны в рамках действующего законодательства Украины", - уточняется в сообщении.
- Сегодня ночью неизвестные сожгли автомобиль съемочной группы программы Схемы. Журналисты говорят, что за автомобилем и сотрудниками "вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО".
- Полиция Киевской области начала уголовное производство по факту поджога машины.
- 17 августа президент Владимир Зеленский отреагировал на ночной поджог авто журналистов-расследователей программы Схемы и заявил - "всегда буду защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения ко мне".
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