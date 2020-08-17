UA

В Управлении госохраны заявили, что не следили за авто Схем

17.08.2020, 14:37
В Управлении госохраны заявили, что не следили за авто Схем - Фото
Сгоревшее редакционное авто Схем (фото - facebook.com natalie.sedletska)

В Управлении государственной охраны заверили, что "обеспокоены ситуацией" с поджогом авто съемочной группы Схем

Управление государственной охраны (УГО, - ред.) Украины заявило, что не следило за журналистами съемочной группой программы Схемы. Об этом говорится в сообщении УГО в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Военнослужащие Управления госохраны Украины действуют исключительно в определенных действующим законодательством Украины границах и не совершали никаких мер по якобы целенаправленному наблюдению за съемочной группой Схем. Более того, мы полностью открыты для любых проверок по этим фактам", - подчеркивается в сообщении.

В УГО добавили, что "глубоко обеспокоены ситуацией с пожаром автомобиля съемочной группы Схем, поскольку свобода слова является важным залогом развития демократического правового государства".

"Уверены, что в ближайшее время виновные будут найдены и наказаны в рамках действующего законодательства Украины", - уточняется в сообщении.

  • Сегодня ночью неизвестные сожгли автомобиль съемочной группы программы Схемы. Журналисты говорят, что за автомобилем и сотрудниками "вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО".
  • Полиция Киевской области начала уголовное производство по факту поджога машины.
  • 17 августа президент Владимир Зеленский отреагировал на ночной поджог авто журналистов-расследователей программы Схемы и заявил - "всегда буду защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения ко мне".

Читайте также: Седлецкая назвала версии, кто может стоять за поджогом авто Схем

Арина Толина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
схемы уго поджог авто

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Уже народ, а не народишко!". Как выборы-2020 изменили Беларусь

"Уже народ, а не народишко!". Как выборы-2020 изменили Беларусь
 