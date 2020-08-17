Поджог авто Схем. Инцидент квалифицировали как умышленное уничтожение имущества
По данным полиции, назначены экспертизы
Полиция Киевской области начала уголовное производство по факту ночного поджога редакционного автомобиля съемочной группы программы Схемы в Броварах. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
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Инцидент квалифицировали "как умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога".
Назначены экспертизы.
"Во время первоочередных следственных действий полиция отобрала образцы для проведения экспертного исследования по установлению причин возгорания авто", - отметили в полиции.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.
"Силы полиции направлены на установление свидетелей и очевидцев происшествия, а также камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент поджога или маршрут движения злоумышленников", - уточнили в пресс-службе.
- Сегодня ночью неизвестные сожгли автомобиль съемочной группы программы Схемы. Журналисты говорят, что за автомобилем и сотрудниками "вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО".
- 17 августа президент Владимир Зеленский отреагировал на ночной поджог авто журналистов-расследователей программы Схемы и заявил - "всегда буду защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения ко мне".
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