Поджог авто Схем. Инцидент квалифицировали как умышленное уничтожение имущества

По данным полиции, назначены экспертизы

Полиция Киевской области начала уголовное производство по факту ночного поджога редакционного автомобиля съемочной группы программы Схемы в Броварах. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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Инцидент квалифицировали "как умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога".

Назначены экспертизы.

"Во время первоочередных следственных действий полиция отобрала образцы для проведения экспертного исследования по установлению причин возгорания авто", - отметили в полиции.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

"Силы полиции направлены на установление свидетелей и очевидцев происшествия, а также камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент поджога или маршрут движения злоумышленников", - уточнили в пресс-службе.

Сегодня ночью неизвестные сожгли за автомобилем и сотрудниками "вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО". автомобиль съемочной группы программы Схемы. Журналисты говорят, что

резидент Владимир Зеленский отреагировал на ночной поджог авто журналистов-расследователей программы Схемы и заявил - "всегда буду защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения ко мне". 17 августа п

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Арина Толина

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