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14.05.2019, 11:32

В Виннице на консервный завод ворвались в балаклавах: подробности

В Виннице на консервный завод ворвались в балаклавах: подробности - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Неизвестные захватили здание бывшего завода и забаррикадировались в нем. Задержаны 53 человека

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Вчера, 12 мая, около 20:00 неизвестные в балаклавах и масках проникли на территорию бывшего Винницкого консервного завода, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

С помощью физической силы и предметов, которые "использовали как оружие", они вытеснили сотрудников охраны предприятия, повредив имущество, проникли на территорию, захватили здание и забаррикадировались.

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Правоохранители изъяли дымовую шашку, газовый баллончик, гильзы, металлические и деревянные биты.

Задержаны 53 человека, их личности установлены. Начато уголовное производство по признакам ч.1 ст. 294 – организация массовых беспорядков, захват здания, насильственное выселение граждан, сопротивление представителям власти с использованием оружия или других предметов, а также по признакам ч.2 ст 342 – сопротивление сотруднику правоохранительных органов.

Им может грозить от 5 до 8 лет лишения свободы.

В течение 24 часов всем задержанным объявят о подозрении. Также устанавливаются другие причастные и организаторы происшествия.

12 апреля в Киеве главному редактору канала ТВi Владимиру Егорову в ночь 12 мая подожгли автомобиль. 

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Теги: винница, захват, консервный завод
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