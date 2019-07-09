В Винницкой области полицейские издевались над задержанным: видео

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В интернет попало видео, как в Ямпольском отделении полиции (Винницкая область) полицейский бьет мужчину дубинкой, заставляя его приседать. Двое правоохранителей и их руководство отстранены от исполнения обязанностей.

Видео опубликовал один из пользователей Facebook. По его словам, события происходили в отделении полиции Ямполя.

Позже в пресс-службе полиции Винницкой области сообщили, что двое полицейских и руководство Ямпольского отделения отстранены на период служебного расследования.

Все собранные материалы будут направлены в Государственное бюро расследований.

В июне в Одесской области сотрудник полиции избил дубинкой пассажира автомобиля, который полиция остановила за нарушение правил дорожного движения.