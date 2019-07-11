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11.07.2019, 13:47

В Закарпатье стреляли в полицейского: Аваков говорит, это месть

В Закарпатье стреляли в полицейского: Аваков говорит, это месть - Фото
Фото: pershij.com.ua

Неизвестные расстреляли автомобиль начальника подразделения полиции. Ранена женщина, которая шла мимо

В Ужгороде сегодня утром неизвестные стреляли в автомобиль начальника подразделения полиции области. Об этом во время брифинга сообщили министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Нацполиции Сергей Князев.

"Сегодня с утра произошло чрезвычайное событие, пять выстрелов было произведено в нашего офицера в Закарпатье, когда он ехал на работу и это была направленная акция", - заявил Аваков.

По словам министра, стреляли из-за того, что полиция в области "эффективно борется с контрабандой". Он пояснил, что несколько дней назад правоохранители задержали контрабанду сигарет на сумму более $5 млн, а вчера одному из чиновников сообщили о подозрении.

"В течение последних нескольких месяцев это системная атака на всю контрабандную структуру западного региона. Мы видим, что недобросовестные люди пытаются сопротивляться в такой форме", - добавил он.

Князев уточнил, что инцидент произошел в 9 часов утра, стреляли неизвестные в автомобиль начальника Управления защиты экономики Закарпатского подразделения. Пострадала жительница Ужгорода, которая шла мимо.

10 июля сообщалось, что в зоне ведения боевых действий в Донбассе боевики из противотанкового ракетного комплекса поразили автомобиль КрАЗ одного из подразделений объединенных сил. 

 

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Теги: стрельба, ужгород
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