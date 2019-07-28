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В Запорожье на комбинате Фирташа произошла утечка хлорида титана

В Запорожье на комбинате Фирташа произошла утечка хлорида титана - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГСЧС
28.07.2019, 16:49

По данным ГСЧС, в результате происшествия никто не пострадал

Сегодня, 28 июля, около 10:30 в службу спасения сообщили о происшествии на территории Запорожского титано-магниевого комбината, который входит в группу компаний Group DF Дмитрия Фирташа. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

Отмечается, что прибывшие на место аварии спасатели обнаружили, что из-за протекания передаточного бака произошла утечка тетрахлорида титана.

Сообщается, что в зоне поражения для осаждения паров спасатели с помощью насадок-распылителей создали водяную завесу и одновременно привели в готовность оборудование для подачи пены. Тем временем работники ЗТМК перекрыли вентиль и установили бандаж, чтобы остановить течь из бака. Химическое вещество перекачали в другую цистерну.

По данным ГСЧС, в 11:40 авария была полностью ликвидирована. На месте происшествия работали 10 единиц основной и специальной техники и 45 спасателей.

Органы местной власти организовали перекрытие движения транспорта, подвоз воды и дежурство автомобиля скорой помощи. Было задействовано четыре экипажа патрульной полиции города, две автоцистерны и один автомобиль скорой медицинской помощи.

Отмечается, что благодаря действиям спасателей, испарения химических веществ не вышли за пределы цеха. Опасности для жизни и здоровья граждан нет. В результате происшествия никто не пострадал.

Хлорид титана (тетрахлорид титана) - бинарное соединение титана и хлора. При нормальных условиях - бесцветная подвижная прозрачная ядовитая жидкость, дымящая на воздухе.

17 июля ГСЧС сообщала, что вблизи села Ясногорка Сарнинского района Ровенской области на территории песчаного карьера произошел сдвиг песка, в результате которого засыпало двоих детей, один ребенок погиб.

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авария ГСЧС Запорожье
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