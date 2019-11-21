Вчера - шесть раненых. Журналист рассказал, как это случилось

Фото: Влад Стасов/ЕРА

Журналист Юрий Бутусов рассказал об обстоятельствах вчерашнего ранения шести бойцов бригады быстрого реагирования Нацгвардии. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, когда военные сменяли посты наблюдения на одном из опорных пунктов: "Попадание пришлось прямо в траншею, где проходили бойцы".

Ранение пришлись в основном по ногам, но благодаря своевременной эвакуации и качественной помощи, угрозы жизни бойцов нет, а их конечности будут сохранены.

Он также добавил, что гибридные войска РФ старались не допустить эвакуации, продолжая интенсивный обстрел: "В результате разгорелся интенсивный огневой бой, с применением с обеих сторон всего спектра тяжелых пехотных вооружений. Эвакуация проходила под обстрелом".

"Российские войска регулярно проводят атаки и обстрелы в районе Зайцево. Напомню, село разделено линией фронта на две части", - подытожил он.

Вчера сообщалось о том, что на Донбассе враг ранил шестерых украинских бойцов.

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