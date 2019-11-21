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Вчера - шесть раненых. Журналист рассказал, как это случилось

Вчера - шесть раненых. Журналист рассказал, как это случилось - Фото
Фото: Влад Стасов/ЕРА
21.11.2019, 12:40

Боевики открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, когда украинские военные меняли людей на постах наблюдения

Журналист Юрий Бутусов рассказал об обстоятельствах вчерашнего ранения шести бойцов бригады быстрого реагирования Нацгвардии. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, когда военные сменяли посты наблюдения на одном из опорных пунктов: "Попадание пришлось прямо в траншею, где проходили бойцы".

Ранение пришлись в основном по ногам, но благодаря своевременной эвакуации и качественной помощи, угрозы жизни бойцов нет, а их конечности будут сохранены.

Он также добавил, что гибридные войска РФ старались не допустить эвакуации, продолжая интенсивный обстрел: "В результате разгорелся интенсивный огневой бой, с применением с обеих сторон всего спектра тяжелых пехотных вооружений. Эвакуация проходила под обстрелом".

"Российские войска регулярно проводят атаки и обстрелы в районе Зайцево. Напомню, село разделено линией фронта на две части", - подытожил он.

  • Вчера сообщалось о том, что на Донбассе враг ранил шестерых украинских бойцов. 

Смотрите также: Хроника войны России против Украины: ноябрь 2019 года

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