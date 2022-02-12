Венедиктова призвала Ярославского вернуться в Украину: "Все будет по закону"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова призвала Александра Ярославского вернуться в Украину и сказала, что гарантирует "свои словом", что следствие о смертельном ДТП с участием кортежа бизнесмена будет проведено по закону. Об этом она сказала во время брифинга в Харькове, сообщает Укринформ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Если мы хотим, чтобы у нас было все честно, прозрачно, по справедливости, а я обещаю, что мы не будем превращать ничего в политические игры, давайте не будем делать из обычного уголовного дела какой-нибудь фарс", – сказала Венедиктова.

Обращаясь к Ярославскому, Венедиктова добавила: "Возвращайтесь в Украину, я вам обещаю, что все будет по закону... Мы выполним все следственные действия. Здесь гарантией мое слово будет".

11 февраля сообщалось, что полиция изъяла два автомобиля во время обысков по делу о смертельном ДТП с кортежем харьковского бизнесмена, также открыто дело против мужчины, который заявлял о своей причастности к ДТП, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.