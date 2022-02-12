Венедиктова призвала Ярославского вернуться в Украину: "Все будет по закону"
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова призвала Александра Ярославского вернуться в Украину и сказала, что гарантирует "свои словом", что следствие о смертельном ДТП с участием кортежа бизнесмена будет проведено по закону. Об этом она сказала во время брифинга в Харькове, сообщает Укринформ.
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"Если мы хотим, чтобы у нас было все честно, прозрачно, по справедливости, а я обещаю, что мы не будем превращать ничего в политические игры, давайте не будем делать из обычного уголовного дела какой-нибудь фарс", – сказала Венедиктова.
Обращаясь к Ярославскому, Венедиктова добавила: "Возвращайтесь в Украину, я вам обещаю, что все будет по закону... Мы выполним все следственные действия. Здесь гарантией мое слово будет".
11 февраля сообщалось, что полиция изъяла два автомобиля во время обысков по делу о смертельном ДТП с кортежем харьковского бизнесмена, также открыто дело против мужчины, который заявлял о своей причастности к ДТП, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
- В ночь на 10 февраля под Чугуевом Харьковской области кортеж Ярославского сбил насмерть мужчину. Нацполиция сообщила, что вызывает Ярославского на допрос, но, по данным УП, бизнесмен срочно вылетел в Лондон.
- Ярославский утверждает, что не причастен к смертельному ДТП, поскольку спал дома в это время.
- В группе DCH бизнесмена заявили, что за рулем был водитель одной из вспомогательных служб компании. Однако в МВД это опровергли и уволили главу полиции Харьковской области. ГБР открыло дело о фальсификации ДТП.
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