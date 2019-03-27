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27.03.2019, 16:25

Весенний призыв. Кабмин утвердил количество призывников

Весенний призыв. Кабмин утвердил количество призывников - Фото
Фото: depositphotos.com

Весной в украинскую армию призовут более 18 700 человек

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Кабмин утвердил количество граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу, а также объем расходов для проведения призыва в апреле-июне 2019 года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 марта, передает Укринформ.

Согласно документу, призыву в апреле-июне подлежать 18752 граждан Украины, из них в ВСУ - 9 тыс. человек, в Нацгвардию - 5152, в Госпогранслужбу - 4000, в Государственную специальную службу транспорта - 600 человек.

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Также правительство утвердил объем расходов на одного призывника в размере 3935 гривен и 13 копеек. Из них 3842 грн - для выплаты помощи гражданам, которые призываются на срочную военную службу. А 93 гривны и 13 копеек предусмотрены на подготовку и проведение призыва. Общий объем расходов для проведения призыва составляет 73,79 миллиона гривень.

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11 марта сообщалось, что Вооруженные силы Украины укомплектованы вооружением и техникой на 85%, силы задействованные в ООС, на 99%.

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Теги: ВСУ, армия, призыв
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