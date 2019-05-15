Во Львове взорвали авто известного местного бизнесмена: фото

Фото: lv.npu.gov.ua

Сегодня, 15 мая, утром 47-летний львовянин заявил в полицию о том, что на улице Трускавецкой во Львове произошел взрыв под его автомобилем BMW X6. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Издание Zaxid.net добавляет, что автомобbль зарегистрирован на известного львовского застройщика Олега Манзия, основателя и директора компании Парус Девелопмент.

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Полиция отмечает, что в результате взрыва никто не пострадал, автомобиль получил повреждения. Открыто дело, расследуют покушение на убийство.

Местные СМИ пишут, что во время движения Манзий услышал характерный для взрыва звук и после этого вышел из авто. Что именно стало причиной взрыва и где была заложена взрывчатка, правоохранители не сообщают.

По информации ТСН, взрывное устройство было закреплено под передним пассажирским креслом. Предполагается, что злоумышленники скорее всего хотели только напугать бизнесмена.

7 мая в Марганце Днепропетровской области взорвалась граната, погиб один человек, пятеро получили ранения, среди них – сотрудник группы реагирования патрульной полиции.