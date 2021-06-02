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Во Львовской области во время экскурсии погиб школьник, двое учителей — в больнице

02.06.2021, 18:06
Во Львовской области во время экскурсии погиб школьник, двое учителей — в больнице - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

В селе Каменка Стрыйского района Львовской области во время школьной экскурсии на водопад в национальном природном парке "Сколевские Бескиды" погиб ученик шестого класса львовской школы №82. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС во Львовской области.

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"Как выяснилось на месте происшествия, ребенок, находясь возле водопада, упал и оказался под водой", – говорится в сообщении.

Спасатели с помощью бензопилы разрезали дерево, за которое зацепился школьник, освободили его и с помощью спасательных веревок вытащили на берег, где передали медикам. Медики констатировали смерть.

Трагедия произошла около 11:50.

Во Львовском горсовете сообщили, что по данному факту будет проведено расследование.

По данным местного издания Zaxid.net, группу из 44 львовских школьников сопровождали пятеро взрослых — трое учителей и двое родителей.

По словам очевидцев, один из мальчиков сорвался со скользкого камня при попытке сделать селфи на фоне водопада.

Директор заповедника "Сколевские Бескиды" Василий Приндак с комментарии изданию заявил, что опасные участки водопада ограждены о оснащены предупредительными табличками. По его словам, школьник перелез ограждение и стал на скользкий камень, на котором не смог удержаться.

"Ребенок по камню съехал в русло водопада, люди, которые были рядом, не могли туда добраться", – рассказал Приндак.

На месте трагедии работают полицейские и эксперты.

Руководитель управления образования Львовского горсовета Зоряна Довганик сказала в комментарии изданию, что 45-летняя классная руководительница, которая сопровождала экскурсию, госпитализирована с сердечным приступом. В больницу попал также еще один учитель, который пытался спасти ребенка. У него переохлаждение.

Полиция открыла уголовное производство по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшем смерть несовершеннолетнего. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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Вадим Ребрина
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Львов экскурсия сколевские бескиды
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