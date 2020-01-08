Военные отогнали корабль ФСБ РФ от украинского берега: фото

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Украинские военные, которые отвечают за безопасность Азовского побережья, обнаружили корабль береговой охраны ФСБ России, который собирал разведданные, и заставили его отойти от украинского берега. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Там рассказали, что во время плановой работы по освещению подводной и надводной обстановки вертолет Морской авиационной бригады на дистанции около 10 морских миль обнаружил корабль береговой охраны ФСБ РФ, который осуществлял сбор разведывательных данных.

После нескольких облетов над акваторией якорной стоянки морские авиаторы заставили экипаж российского корабля отойти от украинского берега на соответствующее расстояние.

Это мероприятие проходило в тесном взаимодействии подразделений Военно-Морских Сил с артиллерийскими и пехотными подразделениями, которые держат оборону на побережье.

9 декабря сообщалось, что в Азовском море сформирован новый надводный дивизион Военно-морских сил ВСУ.