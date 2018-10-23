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23.10.2018, 21:40

Военные прокомментировали информацию об обстреле ТЭС в Счастье

Военные прокомментировали информацию об обстреле ТЭС в Счастье - Фото
Счастье (фото - flickr МИД Литвы)

Счастьенская ТЭС работает в штатном режиме

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Информация об обстреле боевиками ТЭС в городе Счастье Луганской области не соответствует действительности. Об этом сообщили в Facebook пресс-центра операции объединенных сил. 

"Официально сообщаем, что эта информация не соответствует действительности, обстановка в означенном районе находится под контролем, Счастьенская ТЭС работает в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ со ссылкой на сообщение в Facebook заместителя председателя Луганской ОГА Юрия Клименко распространилась информация, что боевики, намереваясь лишить жителей Луганской области электроэнергии, поскольку обстреляли город Счастье, где находится ТЭС. Сообщалось, что боевики выпустили в сторону города более 50 мин калибра 80 мм.

Ранее сегодня сообщалось, что в Донецкой области автомобиль работников коммунального предприятия Вода Донбасса подорвался на мине - они ехали ремонтировать поврежденный водопровод Горловка - Торецк.

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Теги: счастье, война в донбассе, Донбасс
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