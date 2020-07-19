Война на Донбассе. Боевики гибридной армии РФ обстреляли участок разведения сил
За прошедшие сутки боевики 13 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе
18 июля боевики гибридной армии РФ обстреляли участок разведения №3 в Богдановке Донецкой области. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил в Facebook.
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Враг применял стрелецкое оружие, выпущено три очереди. Огонь велся со стороны Петровского. О потерях и раненых среди украинских бойцов не сообщается.
Всего за прошедшие сутки боевики 13 раз нарушали режим прекращения огня. Все атаки были подавлены ответным огнем.
Ранен один украинский боец, его оперативно доставили в медучреждение и оказали помощь. По данным разведки, уничтожен один боевик.
- 13 июля, на Донбассе погибли трое военных: один - возле Славного из-за обстрела, другой подорвался вблизи Зайцево, а когда его пошли эвакуировать, согласовав это с ОБСЕ и противником, погиб военный медик - боевики нарушили договоренность и устроили засаду.
- 15 июля боевики на Донбассе отдали тело украинского воина, который был убит террористами из засады.
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