Война на Донбассе. Боевики гибридной армии РФ обстреляли участок разведения сил

За прошедшие сутки боевики 13 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе

18 июля боевики гибридной армии РФ обстреляли участок разведения №3 в Богдановке Донецкой области. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Враг применял стрелецкое оружие, выпущено три очереди. Огонь велся со стороны Петровского. О потерях и раненых среди украинских бойцов не сообщается.

Всего за прошедшие сутки боевики 13 раз нарушали режим прекращения огня. Все атаки были подавлены ответным огнем.

Ранен один украинский боец, его оперативно доставили в медучреждение и оказали помощь. По данным разведки, уничтожен один боевик.

Читайте также: Боевики третий день не дают Украине искать раненого военного

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.